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Samsun'da Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezi Hizmete Girdi

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Samsun İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurulan Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezi (ÜYTE) düzenlenen törenle hizmete girdi. Merkez, bölge halkına ve çevre ülkelerden gelen hastalara hizmet verecek.

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurulan Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezi (ÜYTE) düzenlenen törenle hizmete girdi.

Samsun İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Uras, törende yaptığı konuşmada, halk arasında "tüp bebek merkezi" olarak da bilinen Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezi'ni Samsun'a kazandırmanın mutluluğu içinde olduklarını söyledi.

Merkezin Sağlık Bakanlığına bağlı 24 merkezden biri olduğuna işaret eden Uras, "Merkezimiz yaklaşık 834 metrekarelik bir alandan oluşuyor. Merkezimiz Karadeniz'deki en büyük ünite. Samsun'da Sağlık Bakanlığına bağlı hizmet verecek ilk merkezimiz." dedi.

Klinikte ikisi doçent doktor olmak üzere 3 kadın ve doğum hastalıkları uzmanı, 3 histoloji ve emriyo uzmanı, birer üroloji ve anestezi uzmanı ile 7 hemşirenin görev yapacağını aktaran Uras, şunları kaydetti:

"Son teknoloji tıbbi cihazlar ve yazılımla donatılmış, 3 yataklı, bünyesinde embriyoloji ve androloji laboratuvarları, TESE odası, 2 ameliyathane, 2 poliklinik odası, klinik destek ve bekleme alanlarını bulunacak. Evlat hasreti çekmek çok zor ve meşakkatli bir durum. Biz de evlat hasreti çeken ailelerimizin burada çok daha konforlu bir şekilde hizmet almalarını sağlamak amacıyla tesisimizi Samsun'umuza kazandırdık. Tesisimiz sadece Samsun halkına değil bölge halkına hizmet verecek. Buraya Sinop, Ordu, Tokat ve Çorum'dan hastalarımız gelecek."

Uras, merkezin bölgenin yanı sıra sağlık turizmi kapsamında çevre ülkelerden insanlara da hizmet vermesinin planlandığını belirtti.

Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın ise Samsun'un sağlık konusunda iyi bir merkez olduğunu ifade ederek, "Sağlık Bakanlığımız buraya teveccüh gösterdi ve şehrimizin siyasilerinin de desteğiyle bu tesisi Eğitim ve Araştırma Hastanemize kazandırmış oldu. Burada üniversitemizin ve hastanenin değerli uzmanları ve doktorlarıyla beraber bölgemizde bu konuda lider olmayı hedefliyoruz. Çocuk sahibi olmak isteyen insanımıza burada kaliteli hizmet sunarak konforlu yaşamalarına katkı sağlayacağız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından merkezin açılışı davetliler ve vatandaşların katılımıyla yapıldı.

Kaynak: AA / Sağlık

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