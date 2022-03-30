Samsun'da ücretsiz yapılan testte 10 çift SMA yönünden riskli çıktı

ARALIK, IĞDIR (AA) - Samsun'da, Sağlık Bakanlığınca yeni evlenecek ya da çocuk sahibi olmayı planlayan çiftlere yönelik uygulanan ücretsiz Spinal Musküler Atrofi olarak adlandırılan (SMA) testinde 10 çiftin bu hastalık yönünden riskli olduğu tespit edildi.

Sağlık İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 27 Aralık 2021 tarihinden itibaren kent genelinde aile sağlığı merkezlerine başvuran 1176 çifte SMA testi uygulandı.

Tarama sonucunda yeni evlenecek veya çocuk sahibi olmak isteyen 10 çiftin, SMA hastalığı yönünden riskli olduğu belirlendi.

Sağlık İl Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Hatice Öz, Sağlık Bakanlığınca ülke çapında, evlenmek üzere olan ya da evlenmiş ve çocuk sahip olmayı planlayan çiftlere yönelik ücretsiz SMA Tarama Programı başlatıldığını hatırlatarak, bu kapsamda aile hekimlerinin aldığı kan örneklerinin Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Genetik Hastalıklar Tarama Laboratuvarı'na gönderildiğini belirtti.

SMA riski tespit edilen 10 çiftin, ileri tetkiklerin yapılması için Genetik Polikliniğine yönlendirildiğini aktaran Öz, yeni evlenen ve bebek sahibi olmak isteyen çiftlere şu çağrıda bulundu:

"Çiftlerimiz ortaya çıkabilecek riski bilip buna göre geleceklerini planlama ve sağlıklı bebek sahibi olabilmek için diğer seçenekleri değerlendirme şansına sahip olacaklar. Bu vesileyle anne baba adaylarımıza bir çağrıda bulunmak istiyorum. Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte yeni bir düğün sezonu daha geliyor. Birçok çiftimiz bu yaz, yeni yuvalar kuracak ve anne baba olma yolunda ilk adımlarını atacaklar. Aile kurma yolunda ilk adımlarını atacak bu çiftlerimizi, doğacak bebeklerini, böyle sinsi bir hastalıktan koruma adına, testlerini düğün öncesi yaptırmak üzere aile hekimliklerimize davet ediyorum."

SMA hastalığı testinin ücretsiz olarak yapılan basit bir test olduğunun altını çizen Öz, SMA nedeniyle bebeklerin yaşadığı büyük sağlık sorunlarının önüne geçme şansının bulunduğunu ve hep birlikte bu şansın iyi değerlendirilmesi ve bebekler için el birliğiyle sağlıklı bir gelecek oluşturulması gerektiğini kaydetti.