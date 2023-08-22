Samsun'da Türk Kızılay Kan Toplama Aracı Su Kanalına Devrildi, 1 Kişi Yaralandı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde Türk Kızılay'a ait kan toplama aracı su kanalına devrildi. Kazada araç sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Samsun'da Türk Kızılay kan toplama aracının su kanalına devrildiği kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde Gazi Köprüsü mevkii yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selçuk Çankaya idaresindeki 06 FU 1375 plakalı Türk Kızılay'a ait kan toplama aracı Atakum ilçesine kan toplamaya giderken, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yol kenarındaki su kanalına devrildi. Kazada yaralanan araç sürücüsü Selçuk Çankaya ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık