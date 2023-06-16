Samsun'da silahlı saldırı sonrası hastanede doktora saldırı

Samsun'da yaşanan silahla yaralama olayının ardından yaralı ve yakınlarının hastanede fiziki saldırısına uğrayan Dr. Ekrem Kayaalp, taburcu oldu.

Samsun'da yaşanan silahla yaralama olayının ardından yaralı ve yakınlarının hastanede fiziki saldırısına uğrayan Dr. Ekrem Kayaalp, taburcu oldu.

Terme ilçesinin Bafracalı Mahallesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda 7 kişi yaralanmıştı. Olayın ardından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Nazlıbey E., Çarşamba Devlet Hastanesi Acil Servisinde görevli Doktor Ekrem Kayaalp'e saldırarak yaraladı. Saldırının ardından Doktor Kayaalp, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Tedavisi tamamlanan Doktor Kayaalp, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden taburcu oldu. Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, taburcu olan hekim Ekrem Kayaalp'i ziyaret ederek, 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. - SAMSUN