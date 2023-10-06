Samsun'da Serebral Palsi Hastaları ve Aileleri İçin Etkinlik Düzenlendi

Samsun Büyükşehir Belediyesi ve özel bir hastane iş birliği ile serebral palsi hastası çocuklar ve aileleri için etkinlik düzenlendi. Etkinlikte çocuklar, palyaço ve boyama etkinlikleri eğlenirken, aileler ise uzmanlar tarafından verilen seminer ile bilgilendi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ve özel bir hastane iş birliği ile serebral palsi hastası çocuklar ve aileleri için etkinlik düzenlendi. Etkinlikte çocuklar, palyaço ve boyama etkinlikleri eğlenirken, aileler ise uzmanlar tarafından verilen seminer ile bilgilendi.

"6 Ekim Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü" çerçevesinde serebral palsiye daha çok dikkat çekmek amacıyla Mavi Işıklar Engelliler Eğitim, Dinlenme ve Rehabilitasyon Merkezi'nde etkinlik düzenlendi. Hemen hemen herkesin yeşil giyindiği etkinlikle sereblal palsi hastası çocuklar gönüllerince eğlendi. İkramlar eşliğinde bir dizi etkinlik yapan çocuklar neşeli vakit geçirdi. Ailelere ise uzmanlar tarafından bilgilendirici seminerler düzenlendi.

"Çocuklarımızın yüzü gülsün, onlar güzel bir gün geçirsin istedik"

Samsun Büyükşehir Belediyesi Yaşlı ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Emrah Baş, "6 Ekim Sereblal Palsi Farkındalık Günü çerçevesinde aileler ile birlikte bir etkinlik düzenlemek istedik. Bu etkinlik çerçevesinde çocuklarımızın yüzü gülsün, onlar güzel bir gün geçirsin, aynı zamanda da toplumumuza bu farkındalığı yaşatmak amacıyla etkinliğimizi düzenledik. Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak engelli vatandaşlarımızın topluma katılmasını kolaylaştırmak, onların kentin sunduğu imkanlarından faydalanması amacıyla sağlıktan sosyale, ulaşımdan eğitime, sosyal yardımlardan farkındalık etkinliklerine kadar birçok alanda kendilerine destek sağlıyoruz. Burada alanında uzman kişiler tarafından seminer verildi. Akabinde palyaço gösterisi, yüz boyama etkinliği yapıldı" dedi.

Etkinliğe katılan anne Hayriye Çakır, "Bütün özel gereksinimi olan çocuklarımızın daha kaliteli eğitim olsun, sağlık hizmeti olsun biraz daha iyi olmasını istiyoruz. Yetkili kişilerin biraz daha duyarlılık göstermesini istiyoruz. Diğer çocuklar nasıl yaşıyorsa, serebral palsi hastası çocuklar da öyle yaşasın istiyoruz" diye konuştu. - SAMSUN