Samsun'da sel suyu hastanenin acil servisini doldurdu

Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan özel bir hastanenin acil servisi sel sularıyla doldu. Temizlik görevlisi mahsur kaldı ancak kurtarıldı. Hastanede büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Samsun'da özel bir hastanenin acil servisini sel suyu basıp doldururken, mahsur kalan temizlik görevlisi kurtarıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde bulunan Özel Atasam Hastanesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'da hayatı durma noktasına getiren sel baskını sırasında cadde ve yollardan taşan sel suları hastanenin acil servisini doldurdu. Sel sularının kapladığı acil servis kullanılmaz hale gelirken, 1 temizlik personeli de içeride mahsur kaldı. Personel ekipler tarafından kurtarılırken hastanede büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Hastane bahçesindeki bir ambulansla ile otomobil sel suyu içinde kaldı. Hastanede su boşaltma çalışması başlatıldı. - SAMSUN