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Samsun'da Sahte İçkiden Zehirlenen 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Sağlık Haberleri

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde sahte içkiden zehirlenen Hüseyin Tükenmez ve Ayhan Engin isimli 2 kişi, tedavi altına alındıkları hastanelerde hayatlarını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Samsun'da sahte içkiden zehirlenen 2 kişi tedavi altına alındıkları hastanelerde hayatlarını kaybetti.

Olay, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, etil alkolden yapıldığı iddia edilen sahte içkiden içen Hüseyin Tükenmez (52) ve Ayhan Engin (56) zehirlendi. Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılan 2 kişi ilk müdahalelerinin ardından hayati tehlike kaydıyla Samsun'daki hastanelere sevk edildi. Hüseyin Tükenmez, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, Ayhan Engin ise Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatlarını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık

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