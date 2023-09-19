Samsun'da Ormanda Traktör Römorkundan Düşen Şahıs Ambulans Helikopter ile Hastaneye Kaldırıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde ormanda traktör römorkundan düşen bir kişi, ambulans helikopter ile hastaneye sevk edildi. Olayın meydana geldiği yerde sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından yaralı şahıs helikopterle Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.