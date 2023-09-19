Samsun'da Ormanda Traktör Römorkundan Düşen Şahıs Ambulans Helikopter ile Hastaneye Kaldırıldı
Samsun'un Bafra ilçesinde ormanda traktör römorkundan düşen bir kişi, ambulans helikopter ile hastaneye sevk edildi. Olayın meydana geldiği yerde sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından yaralı şahıs helikopterle Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Samsun'da ormanda traktör römorkundan düşerek yaralanan şahıs, ambulans helikopter ile hastaneye kaldırıldı.
Olay, Samsun'un Bafra ilçesi Uluağaç Mahallesi Darboğaz mevkisinde ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda izinli olarak ağaç kesimi işi yapan Kasım A. (54), kestiği ağaçları traktöre yüklerken römorktan düştü. Yaralanan Kasım A. için Samsun'dan ambulans helikopter havalandı. Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopter olay mahalline inerek yaralı Kasım A.'yı alıp Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. - SAMSUN