Samsun'da Organ Bağışı ve Nakli Farkındalık Toplantısı Düzenlendi

Samsun'un Bafra ilçesinde, Organ Bağışı ve Organ Nakli Farkındalık Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, organ bağışının önemi ve nakil süreci hakkında bilgi verildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde, Organ Bağışı ve Organ Nakli Farkındalık Toplantısı gerçekleştirildi.

Bafra Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Alaiddin Domaç, hastanede düzenlenen toplantıda, organ bağışıyla birçok kişinin umudunun filizleneceğini, hayatına güzellik katacağını söyledi.

Samsun Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Dr. Mehmet Kazak da organ bağışı hakkında ve nakil süreci hakkında bilgi verdi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatma Ülger de organ bağışının önemine değinerek, "Doku ve organ naklinde her bir bağış yeni bir hayattır. Organ bağışı yapmak isteyenler, il sağlık müdürlüklerine, bulundukları bölgelerin hastanelerine, organ nakli yapan merkezlere, aile hekimliklerine başvurabilir, detaylı bilgi alabilirler." diye konuştu.

Toplantıya sağlık çalışanları katıldı.