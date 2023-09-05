Samsun'da odun yüklü kamyonun kasasından düşen işçi yaralandı
Samsun'un Havza ilçesinde seyir halindeki odun yüklü kamyonun kasasından düşen orman işçisi yaralandı. Yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Havza ilçesinde seyir halindeki odun yüklü kamyonun kasasından düşen orman işçisi yaralandı.
Ormanlık alandan yüklediği odunu Vezirköprü ilçesine götüren Talha Bektaş idaresindeki 23 K 0904 plakalı kamyonun kasasındaki işçi Duran Ay (46), Bafra-Havza kara yolu Karahalil mevkisinde düştü.
Yaralanan Ay, sağlık ekibi tarafından Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Sağlık