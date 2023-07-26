Samsun'da Mavi Yaşam Hayata Değer Katanlar Derneği Yaşlıların Sesini Duyurmak İstiyor

Samsun'da 8 yıl önce kurulan Mavi Yaşam Hayata Değer Katanlar Derneği, yaşlıların sesi olmak ve yaşamlarını daha konforlu hale getirmek için çalışmalar yürütüyor. Dernek Başkanı Ömür İşnel, yaşlıların güncel yaşamda nasıl mutlu edilebileceğini düşündüklerini ve yaşlılara ait sosyal alanlar, dinlenme ve eğlence mekanları, pozitif ayrımcılık gibi talepleri olduğunu belirtti.

Samsun'da 8 yıl önce kurulan Mavi Yaşam Hayata Değer Katanlar Derneği yaşlıların sesi olmak istiyor. Dernek Başkanı Ömür İşnel, "Yaşlılarımızı güncel yaşamımızda nasıl mutlu edebiliriz, bunu düşünüyoruz. Yaşlıların sabah olduğunda 'bizim sosyal alanlarımızın var' demelerini istiyoruz" dedi.

8 yıl önce, Halk Sağlığı ve İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Emin Dinççağ'ın öncülüğünde kurulan Mavi Yaşam Hayata Değer Katanlar Derneği, yaşlı vatandaşların yaşamlarını daha konforlu hale getirmek için çalışmalar yürütüyor. Derneğin yeni başkanı Ömür İşnel yaşı ilerlemiş vatandaşlar için taleplerini sıraladı. İşnel, "Yaşlılar denildiğinde aklımıza huzurevi ve bakımevi gelmeden biz bunları güncel yaşamımızda nasıl mutlu edebiliriz, bunu düşünüyoruz. Tabii ki huzurevleri ve bakımevleri olmalıdır fakat bunun öncesinde büyüklerimizi nasıl mutlu edebiliriz. Bu sıkıntılarını biz korona virüs döneminde çok daha yakın olarak gözlemledik. İmkanları var ama çıkamıyorlar. Bunları zamanla daha çok gözlemlememiz sonucunda böyle bir derneğin içindeyiz. 8 yıl önce kurucu başkanımız Dr. Emin Dinççağ tarafından kuruldu ve başkanlığı bana verildi. Yaşlılara göre tanzim edilmiş kentler istiyoruz. Yaşlılara ait dinlenme ve eğlence mekanları istiyoruz. Kamu kurumlarında yaşlılara pozitif ayrımcılık istiyoruz. Yaşlıların rahat yaşaması gerekiyor. Gençlerimizin biraz büyüklerimize karşı uzaklaştığını hissediyoruz. Özellikle gençlerimizi büyüklerimizi alacağı dersler olacağını düşünüyoruz. Güzel bir emekli kafe düşünüyoruz. Gençlerimiz yoğun bir tempo ile çalışırken yaş almış büyüklerimizin evde mağdur olmasını istemiyoruz. Gençlerimizin de yaşlılarımızın da mutlu olmasını istiyoruz. Yaşlıların sabah olduğunda 'bizim sosyal alanlarımızın var' demelerini istiyoruz. Hayata değer katmak istiyoruz. Yaşlı aylıklarının artırılmasını istiyoruz. Yaşlıların ilaç kesintilerinin devletçe ödenmesini istiyoruz" diye konuştu. - SAMSUN