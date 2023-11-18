Samsun'da Kömür Sobası Zehirlenmesi: 4 Kişi Hastanelik Oldu

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir aile, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastanelik oldu. Olay sonucunda 3 çocuk ve bir yetişkin tedavi altına alındı.

Samsun'da kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 3'ü çocuk 4 kişi hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi'nde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Nurten Ş. ve torunları Taha Y.D., Buğlem N.D. ve Alya D.D., hastanelik oldu. Nurten Ş. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine, 3 çocuk ise hastanenin çocuk hastanesi ek binasına kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN