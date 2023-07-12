Samsun'da Kan Bağışı Kampanyası: Havza'da 90 Ünite Kan Bağışı Alındı

Samsun Valiliği, Türk Kızılay Samsun İl Başkanlığı ve Türk Kızılay Orta Karadeniz Kan Merkezince kan temininde sorun yaşanmaması amacıyla düzenlenen "Samsun Kan Bağışlıyor Hedef 5555 Ünite Kan Bağışı" kampanyası kapsamında Havza'da 90 ünite kan bağışı alındı.

Kampanya kapsamında Mehmetçik Meydanı'nda kan bağışı aracıyla 4 gün kan bağışı kabul edildi. Kampanya kapsamında İlçe Müftüsü Cemil Alıcı, müftülük personeli, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Kurkmazlı ve yönetim Kurulu üyeleri de kan bağışında bulundu.

Alıcı, "Rabb'imiz bir ayeti kerimesinde, 'Kim bir insanı haksız yere öldürürse bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Kim de bir insana hayat verirse bütün insanlara hayat vermiş gibidir' buyurmuştur. Kan endüstriyel olarak üretilemeyen, tıpta hastaların tedavisinde kendisine çok ihtiyaç duyulan bir maddedir. Bazen bir ünite kan bir canın kurtarılmasına vesile olur. Vatandaşlarımızı da katılmaya davet ettik, ediyoruz. İnşallah verdiğimiz kanlar nice canlıların kurtuluşuna ve tedavisine vesile olacaktır." dedi.

Türk Kızılay Havza Koordinatörü Ömer Faruk Çörekçioğlu ise kan bağışında bulunanlara teşekkür etti.

Türk Kızılay Havza Temsilciliği ve Genç Kızılay Havza Şubesinin destek verdiği bağış çalışması sonucunda 90 ünite kan bağışı alındı.