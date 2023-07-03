Samsun'da Kan Bağışı Kampanyası Başlatıldı

Türk Kızılay Orta Karadeniz Kan Merkezi Müdürü Dr. Engin Erdoğan ve beraberindekiler, Samsun Valiliği, Türk Kızılay Samsun İl Başkanlığı ve Türk Kızılay Orta Karadeniz Kan Merkezi tarafından düzenlenen 'Samsun Kan Bağışlıyor Hedef 5555 Ünite Kan Bağışı' kampanyası hakkında bilgiler vermek üzere Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i ziyaret etti.

SAMSUN (AA) Türk Kızılay Orta Karadeniz Kan Merkezi Müdürü Dr. Engin Erdoğan ve beraberindekiler Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i ziyaret ederek Samsun Valiliği, Türk Kızılay Samsun İl Başkanlığı ve Türk Kızılay Orta Karadeniz Kan Merkezi'nce organize edilen 'Samsun Kan Bağışlıyor Hedef 5555 Ünite Kan Bağışı' kampanyası hakkında bilgiler verdiler.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'in makamında gerçekleştirilen ziyarette Türk Kızılay Orta Karadeniz Kan Merkezi Müdürü Dr. Engin Erdoğan, Türk Kızılay Havza İlçe Koordinatörü Ömer Faruk Çörekçioğlu ve Kan Bağışı Kazanım Uzmanı Salih Kaya 'Samsun Kan Bağışlıyor Hedef 5555 Ünite Kan Bağışı' kampanyası hakkında bilgiler verdiler.

Türk Kızılay Orta Karadeniz Kan Merkezi Müdürü Dr. Engin Erdoğan kampanyanın Samsun Valiliği, Türk Kızılayı Samsun İl Başkanlığı ve Türk Kızılayı Orta Karadeniz Kan Merkezi'nce kan temininde sorun yaşanmaması amacı ile düzenlendiğini belirterek, "Kampanyamız 15 Haziran tarihinde başladı ve 31 Ağustos tarihine kadar da devam edecek. Hedefimiz Samsun ve ilçelerinden 5555 ünite kan bağışı almak. Bu çalışma kapsamında valiliğimiz himayesinde her ilçe için bir takvim oluşturduk. O takvim içerisinde Havza Kaymakamlığımız ve Havza Belediyemiz işbirliği ile kan bağışı organizasyonu yapılacak. Bu kampanyada amacımız vatandaşımızın katılımının yüksek olması ve ilgi göstermesi. Çünkü yaz aylarında kan bağışlarında yaşanabilecek bir azalma, sağlık kuruluşlarında tedavi gören insanların ihtiyaçlarının karşılanmasını sıkıntıya sokacaktır." dedi.

Türk Kızılay Havza İlçe Koordinatörü Ömer Faruk Çörekçioğlu ise Havza Belediyenin kan bağışı çalışmalarına büyük bir hassasiyet ile katkı verdiğini belirterek; "Öncelikle Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'e hassasiyetlerinden ve desteklerinden ötürü teşekkür ederim. İnşallah bu kampanyamızda da kendisini yanımızda göreceğiz." diye konuştu.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir de her zaman Kızılay'ın yanında olduklarını ifade ederek; "Dünyanın en önemli ve ülkemizin gözbebeği yardım kuruluşlarından biri olan Kızılay'a elimizden geldiğince destek vermeye gayret ediyoruz. Özellikle de kan bağışının insan hayatı için önemini hepimiz biliyoruz. Biz de bu hassasiyet ile Kızılay'a elimizden geldiğince imkanlarımız ölçüsünde destek veriyoruz. İnşallah bu desteklerimiz bundan sonra da devam edecek. Tüm halkımızı kampanyaya destek olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ziyaret, Başkan Özdemir'e hediye takdimi ile sona erdi.