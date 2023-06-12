Samsun'da Kan Bağışı Kampanyası Başlatıldı

SAMSUN'da kan temininde sorun yaşanmaması adına Türk Kızılayı Orta Karadeniz Kan Merkezi'nce kampanya başlatıldı. Kampanya süresince Samsun ve ilçelerinden 5555 ünite kan bağışı alınması hedefleniyor.Türk Kızılayı Orta Karadeniz Kan Merkezi, kan stoklarının azalmasının önüne geçebilmek adına 15 Haziran - 31Ağustos 2023 tarihleri arasında 'Samsun Kan Bağışlıyor Hedef 5555 Ünite Kan Bağışı' isimli kampanya başlattı. Samsun Valiliği, Türk Kızılayı Samsun İl Başkanlığı ve Türk Kızılayı Orta Karadeniz Kan Merkezi'nce organize edilen kampanyada Samsun ve ilçelerinde bağışçılardan kan temini sağlanacak.

BÖLGE HEDEFİ 128 BİN ÜNİTE

Kan stoklarının azalması ile hastaların ihtiyaçların karşılanmasında sorunlar yaşanabileceğini dile getiren Türk Kızılayı Orta Karadeniz Kan Merkezi Bölge Müdürü Dr. Muhsin Yıldırım, Bu yıl Samsun için 65 bin ünite kan bağışı hedefledik. Amasya için 12 bin, Ordu için 27 bin 500, Tokat için de 23 bin 500 olmak üzere toplam bölgede 128 bin ünite kan bağışı toplamayı hedefliyoruz. Türkiye'de, yıllık yaklaşık 3 milyon 200 bin kan bağışına ihtiyaç duyuluyor. Yaz aylarında ve ramazan aylarında kan stoklarımız azalıyor. Özellikle yaz aylarında okulların kapanması ile birlikte hareket alanımız da daralıyor. Bu noktada Samsun'da, 'Samsun Kan Bağışlıyor Hedef 5555 Ünite Kan Bağışı' isimli bir çalışma başlattık. Çalışmamız 15 Haziran tarihinde başlayacak 31 Ağustos tarihine kadar da devam edecek. Bu çalışma kapsamında valiliğimiz himayesinde her ilçe için bir takvim oluşturduk. O takvim içerisinde Kaymakamlıklarımız kendi ilçeleri içerisinde kan bağışı organizasyonu yapacaklar. Bu kampanyada amacımız vatandaşımızın katılımının yüksek olması ve ilgi göstermesi. Çünkü yaz aylarında kan bağışlarında yaşanabilecek bir azalma, sağlık kuruluşlarında tedavi gören insanların ihtiyaçlarının karşılanmasını sıkıntıya sokacaktır. Atakum Kaymakamlığı önünde kampanyamızın başlangıcını yapacağız dedi.

'TÜM BAĞIŞÇILARIMIZA TEŞEKKÜR EDERİZ'

Türk Kızılayı Samsun İl Başkanı Ahmet Muştu, Samsun ve Orta Karadeniz Bölgesi ciddi anlamda kan bağışı desteği vermektedir. İlimizde ve bölgemizde ciddi bir sıkıntı yaşamadık. Ancak Türkiye'nin genelde yaşadığı biraz mevsimsel, biraz ramazan ayının etkisi biraz da deprem felaketinin etkisiyle bazı sıkıntıları bizler de yaşamış olduk. Ayrıca bizlere maddi destekler sağlayan bağışçılarımız da oldu. Onlara da teşekkür ediyoruz. Sahada yardımlaşma faaliyetleri yürüten birbirlerinden bağımsız yaklaşık 14 dernek, Sosyal Yardımlaşma Platformu adı altında Samsun'da bir araya geldi. Bu Türkiye'de yalnızca Samsun'da hayata geçirilen bir organizasyon. Deprem yaşandıktan sonra gönüllülerimiz ve araçlarımız bölgeye gönderdik. Genel merkez boyutunda Kızılay, 135 bin çadırı deprem bölgesinde faaliyete geçirdi. Ayrıca beslenme faaliyet ve hizmetlerini de yerine getirdik diye konuştu. (DHA)