Samsun'da İnşaatta Elektrik Akımına Kapılan İşçi Ağır Yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde bir inşaatta çalışan işçi, elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi, tedavi için Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.