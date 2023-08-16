Samsun'da İnşaatta Elektrik Akımına Kapılan İşçi Ağır Yaralandı
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Samsun'un Bafra ilçesinde bir inşaatta çalışan işçi, elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi, tedavi için Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Samsun'un Bafra ilçesinde inşaatta elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı.
İsmet Paşa Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde bir inşaatta çalışan işçi Kemal Büyükyavuz (54) elektrik akımına kapıldı.
Çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Sağlık ekibince Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan Büyükyavuz, ilk müdahalenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: AA / Emre Dilek - Sağlık