Samsun'da İngilizce öğretmeni lenf kanserine yenik düştü

Samsun'un Baruthane Ortaokulu'nda görev yapan İngilizce öğretmeni Sedat Arpacı, lenf kanserinden hayatını kaybetti. Eşinin de öğretmen olduğu öğrenildi.

Samsun'da 51 yaşındaki İngilizce öğretmeni Sedat Arpacı, yakalandığı lenf kanserine yenik düştü.

Samsun'un Baruthane Ortaokulu'nda İngilizce öğretmeni olarak görev yapan evli ve 3 çocuk babası Sedat Arpacı, uzun süredir mücadele ettiği lenf kanserinden hayatını kaybetti. Eğitim camiasını derin üzüntüye boğan öğretmenin, eşinin de Sanayi ve Ticaret Odası Ortaokulu'nda öğretmen olduğu öğrenildi.

Vefat eden öğretmenin naaşı, Karasamsun Mahallesi Uzunyazı Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. - SAMSUN