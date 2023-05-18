Samsun'da hafif ticari aracın çarptığı bisikletli yaralandı
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı bisikletin sürücüsü yaralandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı bisikletin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Orta Mahalle Atatürk Bulvarı'nda T.G. (40) yönetimindeki 57 ABD 059 plakalı hafif ticari araç, U.D'nin (16) kullandığı bisiklete çarptı.
Kazada yaralanan bisiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Sağlık