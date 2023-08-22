Samsun'da Gıda İşletmelerine Denetim

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde eş zamanlı düzenlenen denetimler kapsamında Samsun'da bir otel ve bir kafenin mutfak denetimleri yapıldı. Denetimlerin amacı, vatandaşları temiz gıda ile buluşturmak.

SAMSUN'da Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde eş zamanlı düzenlenen, gıda kaynaklı salgınlardan etkilenen kişi sayısındaki artışları engellemek ve hızlı tedbirler almak amacıyla denetim düzenlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu doğrultusunda, gıda işletmelerine yönelik, denetimler yapıyor. Türkiye genelinde 21 Ağustos- 8 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan denetimler kapsamında Samsun'da bir otel ve bir kafenin mutfak denetimleri yapıldı. Denetim ve kontrol işlemlerini yerinde inceleyen Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, 'Bu denetimlerdeki amacımız, ceza yazmaktan öte vatandaşlarımızı temiz gıda ile buluşturmaktır' dedi.

'ALO 174'E 457 BAŞVURU GELDİ'

Samsun'da 2023 yılının ilk 7 ayında yapılan denetimlerde yaklaşık 4 milyon TL'lik idari para cezası uygulandığını söyleyen Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, 'Sayın Bakanımız İbrahim Yumaklı'nın talimatlarıyla 21 Ağustos-8 Eylül tarihleri arasında özellikle toplu tüketimin yapıldığı restoran, kafe, fast-food ve otel yemeklerinin ve üretim yerlerinin denetimi Türkiye genelinde yapılıyor. Özellikle farkındalık açısından. 2023 yılının ilk 7 ayına baktığımızda toplam 12 bin yakın denetim yaptık. Bu denetim karşılığında da 111 işletmeye idari yaptırımlar uygulandı. Denetimlerimiz hem rutin hem de özellikle 174 Alo Gıda hattına gelen şikayetler çerçevesinde yapılmaktadır. Özellikle 2023'ün ilk 7 ayında toplam 422 adet numune alındı. Bunların 21'inde olumsuzluk tespit edildi ve cezai müeyyide uygulandı. Bu yılın ilk 7 ayında 111 işletmeye toplam 4 milyon 57 bin lira cezai işlem uygulandı. Bunun yanında 174 Alo Gıda hattına da 457 başvuru yapıldı. Bunların içerisinden de 31 işletmeye yine idari yaptırım uygulandı' diye konuştu.

GIDA İŞLETMELERİNE TÜKETİM TARİHİ UYARISI

Yaz aylarında gıda kaynaklı salgınların önüne geçmek için restoran, kafe, lokanta, fast-food, otel gibi toplu tüketim yerlerinde denetimlere ağırlık verdiklerini söyleyen İl Müdürü Sağlam, 'Özellikle sıcak geçen yaz aylarında yaptığımız bu denetimlerimizin amacı; toplu tüketimin yapıldığı yerlerde salgın, gıda salgını, gıda zehirlenmesi durumların önüne geçmektir. Bakanlığımızın bir farkındalık olarak Türkiye genelinde yaklaşık 7 bin 726 denetçiyle, biz de Samsun'da 186 gıda denetçisiyle işlemlerimizi yapıyoruz. Tabii gıda denetimlerinde bizim amacımız, güvenilir gıdayla tüketicilerimizi buluşturmak, kesinlikle bir ceza yazmak amaçlı değil. Özellikle işletmelerimiz, kullandıkları ham maddelerinde tarihi geçmişi olanları kullanmasınlar. Yine yağlarda özellikle elimizdeki, makinalarla gıda dilekçelerimiz kızartmada kullanılan yağların zamanının geçip geçmediği saklama koşulları, yemekte kullanılan ham maddelerin son kullanma tarihlerine kadar hepsine dikkat edilmeli. 2023 yılı içerisinde üreticilerimizin, tüketicilerimizin güvenilir gıdayla buluşması için tüm ekiplerimiz elinden geleni yapacaklardır' ifadelerini kullandı. (DHA)