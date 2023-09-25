Samsun'da Fenalaşan Yaşlı Adam Ambulansla Hastaneye Yetiştirildi

SAMSUN (İHA) – Samsun'da yolda yürürken fenalaşan yaşlı adamı fark eden çevre sakinleri, ambulansa haber vererek yaşlı adamın hastaneye yetiştirilmesine vesile oldular.

İlkadım ilçesi Anıt Park çevresinde yürüyen yaşlı bir vatandaş birden kalbini tutarak fenalaştı. Kalp hastası olduğunu öğrenilen yaşlı adamı gören Anıt Park'taki serbest fotoğrafçılar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kalbini tutan ve nefes almakta zorluk çeken yaşlı adam parkta bir banka oturtularak, ambulansın gelmesini bekledi.

Ambulanstan inen sağlıkçı yaşlı adamın omzuna dokunarak, durumunu sordu. Daha sonra kalp krizi geçirdiği şüphelenilen yaşlı adamın koluna giren sağlıkçı, ambulansa yöneldi. Sağlıkçılar tarafından ambulansta ilk müdahalesi yapılan yaşlı adam, Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - SAMSUN