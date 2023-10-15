Samsun'da fayans keserken eline saplanan spiral taşıyla hastaneye kaldırıldı
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Sağlık Haberleri
Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişi, fayans keserken kırılan spiral taşının eline saplanması sonucu hastaneye kaldırıldı.
Samsun'da fayans keserken kırılarak fırlayan spiral taşı eline saplanan bir kişi, elinin üzerindeki taşla hastaneye kaldırıldı.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdullah Ö. (57) spiral makinesi ile fayans keserken kırılan spiral taşı fırlayarak sol elinin üzerine saplandı. Elinin üzerinde spiral taşı ile birlikte Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Abdullah Ö., ilk müdahalenin ardından eline saplı taşla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık