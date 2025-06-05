Samsun'da e-Rapor Sistemi Tanıtıldı

Samsun'da e-Rapor Sistemi Tanıtıldı
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Sağlık Bakanlığı'nın 80 yaş üstü veya yatağa bağımlı hastaların sağlık raporlarını sistem üzerinden yenileyebilmelerini sağlayan e-Rapor uygulaması Samsun'da tanıtıldı. Uygulama, hastaneye gitmeden evde ilaç ve tedavi gereksinimlerini karşılamayı amaçlıyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından hastalık tanısı almış 80 yaş ve üstü veya yatağa bağımlı olan hastaların sağlık raporlarının başvuruya ihtiyaç kalmadan sistem üzerinden yenilenmesi uygulaması olan e-Rapor sistemi, Samsun'da tanıtıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, uygulamanın Samsun Huzurevi ve Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezinde başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Bekir Şahin, Sağlık Bakanlığının 80 yaş üstü veya yatağa bağımlı kişilerin ilaç, mama, cihaz ve benzeri raporlarını ve reçetelerini hastaneye gitmeye gerek olmadan evlerinde ya da yaşadıkları yerlerde alabilmeleri için "e-Rapor" uygulamasını başlattığını kaydetti.

Uygulamanın ilk adımının Atakum, Canik, Bafra, Çarşamba, Ladik ve Havza ilçelerindeki huzurevi merkezlerinde başlatıldığını aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığımızca organize edilen Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri İl Koordinatörümüz Prof. Dr. Erdinç Yavuz, Doç. Dr. Nur Şimşek Yurt ve ekiplerimizle Samsun Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezindeki büyüklerimizin yanındaydık. 80 yaş üstü veya yatağa bağımlı 69 büyüğümüzün muayenelerini yaptık, tansiyonlarını kontrol ettik, şeker ve tansiyon ölçümlerini yaptık, tıbbi olarak rapor ve reçete gereksinimi olanların da rapor ve reçete işlemlerini tamamladık. Bu hizmet sadece huzurevlerinde kalan büyüklerimizi değil il genelindeki tüm 80 yaş üstü büyüklerimizi veya yatağa bağımlı hastalarımızı da kapsıyor."???????

Kaynak: AA / Erkut Kargın - Sağlık
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