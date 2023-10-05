Sağlıklı beslenmenin ve fizik aktivitenin önemini vurgulamak amacıyla düzenlenen 'Çocuk Şenliği'ne katılan çocuklar hem yeni şeyler öğrendi hem de gönüllerince eğlendi.

Samsun'da çocuklar gönüllerince eğlendiler

SAMSUN - Sağlıklı beslenmenin ve fizik aktivitenin önemini vurgulamak amacıyla düzenlenen ' Çocuk Şenliği'ne katılan çocuklar hem yeni şeyler öğrendi hem de gönüllerince eğlendi.

Birinci basamak sağlık hizmetlerini anlatmak, sağlıklı beslenmenin ve fizik aktivitenin önemini vurgulamak, fizik aktivitenin tüm çeşitlerini göstermek ve öğrencileri fizik aktiviteleri konusunda bilgilendirmek amacıyla Samsun İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yeşilay iş birliği ile Batıpark etkinlik alanında Çocuk Şenliği düzenlendi. Şenlikte çocuklar şişme oyun parklarında eğlenirken kimi çocuklar ise badminton, masa tesisi, ayak tenisi, trampolin ile vakit geçirdi.

"Sağlıklı beslen, hareket et, mutlu yaşa"

Etkinlik ile ilgili bilgi veren Samsun İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Uras, "Sağlık Bakanlığı'nın hasta insanları sağlığına kavuşturmak gibi bir sorumluluğun yanında insanların mevcut sağlık durumlarının korunması gibi bir sorumluluğu da bulunmaktadır. Biz buna koruyucu sağlık hizmetleri diyoruz. Bu çerçevede oluşturduğumuz çocuk şenliğinde çocukların fiziksel aktivite yapmalarını sağlıyoruz. Burada temel amacımız çocukların eğlenerek öğrenmesini sağlamaktır. Sağlıklı beslen, hareket et, mutlu yaşa diyoruz. Maalesef son yıllarda teknolojinin yanlış kullanımı ile beraber hareket bir yaşam ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda karbonhidrat tüketimi ile beraber ortaya çıkmaktadır. Hareketsiz yaşam ve obezite çok ciddi sağlık sorunlarına yol açmaktadır. Teknolojiyi ihtiyacımız olduğu kadar kullanalım. Yürüyüşü ve hareketli yaşamı hayatımızın merkezine yerleştirelim" dedi.

Çocuklar ise etkinliğin çok güzel olduğunu ifade ettiler.