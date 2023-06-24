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Samsun'da çocuk demir korkuluğa saplandı

Samsun'da çocuk demir korkuluğa saplandı

Sağlık Haberleri

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bahçede oynayan 8 yaşındaki Betül Temiz'in kolu demir korkuluğa saplandı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde kolu bahçenin demir korkuluğuna saplanan çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Sarıcalı Mahallesi Sera Sokak'ta bulunan bir sitede yaşayan Betül Temiz (8), bahçede oynadığı sırada topunun dışarıya kaçması üzerine bahçe duvarına çıktı.

Bu sırada dengesini kaybeden Temiz'in kolu, demir korkuluğa saplandı. İhbar üzerine olay yerine giden Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından Temiz'in kolunun saplandığı korkuluk kesildi.

Kolunda demirle Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, buradaki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Sağlık

Çarşamba İtfaiye Samsun Sağlık Haberler

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