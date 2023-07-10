Samsun'da boğulan genç hastanede hayatını kaybetti
Sağlık Haberleri
Samsun'un Atakum ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren ve kurtarılan genç, hastanede yaşamını yitirdi. Baran Özcan (18), serinlemek için denize girdikten sonra gözden kaybolmuştu. Özcan, yapılan arama çalışmaları sonucunda bulunmuş ve hastaneye kaldırılmıştı. Ancak 8 günlük yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti.
Samsun'da boğulma tehlikesi geçiren ve kurtarılan genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiyi göre, 2 Temmuz'da Atakum ilçesi sahilinden serinlemek için arkadaşlarıyla denize giren Baran Özcan (18), bir süre sonra suda gözden kayboldu.
İhbar üzerine sahil güvenlik ve 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma sonucu Özcan, 19 Mayıs ilçesi Dereköy Mahallesi sahilinde bulundu.
Sağlık ekipleri tarafından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırılan Özcan, 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.