Samsun'da boğulan genç hastanede hayatını kaybetti

Samsun'un Atakum ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren ve kurtarılan genç, hastanede yaşamını yitirdi. Baran Özcan (18), serinlemek için denize girdikten sonra gözden kaybolmuştu. Özcan, yapılan arama çalışmaları sonucunda bulunmuş ve hastaneye kaldırılmıştı. Ancak 8 günlük yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti.