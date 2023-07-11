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Samsun'da Bisiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Samsun'da Bisiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Sağlık Haberleri

Samsun'un Bafra ilçesinde bisikletten düşen sürücü, başından ve kolundan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde bisikletten düşen sürücü yaralandı.

Fevzi Çakmak Mahallesi Fidan Sokak'ta vatandaşlar, Ali Alemdar'ı (62) yerde baygın olarak yatarken gördü.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan bisiklet sürücüsünün düşerek başından ve kolundan yaralandığı belirlendi.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Sağlık

Samsun Bafra Sağlık Haberler

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