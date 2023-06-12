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Samsun'da bebek pencereden düşerek ağır yaralandı

Samsun'da bebek pencereden düşerek ağır yaralandı

Sağlık Haberleri

Samsun'un Bafra ilçesinde, birinci kattaki evin penceresinden zemine düşen bebek ağır yaralandı. Bebeğin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde, birinci kattaki evin penceresinden zemine düşen bebek ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Keresteci Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan 20 aylık Poyraz Erdoğan, 2 katlı evin üst katındaki pencereden zemine düştü.

Aile bireylerinin durumu fark edip ihbarda bulunması üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Poyraz Erdoğan, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Bebeğin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Sağlık

Samsun Bafra Sağlık Haberler

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