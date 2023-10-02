Samsun'da Askerler Kan Bağışında Bulundu

Samsun'da subay, astsubay, uzman çavuş ve erler Türk Kızılay tarafından düzenlenen programla kan bağışında bulundu. Türk Kızılay Samsun İl Başkanı Ahmet Muştu, Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala'ya kurumsal bağışlarından dolayı gümüş madalya takdim etti.

Kızılay tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasına destek veren Samsun Garnizon Komutanlığı'nda görevli askerler kan bağışında bulundu. 1000-bin 500 arasında kan bağışı yapan kurumlara gümüş madalya takdim eden Kızılay, kurumsal bağışlarından dolayı Samsun Garnizon Komutanlığı'na gümüş madalya takdim etti.

Sağlık Bakanlığı'nın Kızılay'a verdiği yetkiyle, Türkiye'de ihtiyaç olan kan bileşeni tamamen gönüllü ve düzenli bağışçılardan elde ediyor. Kan, sağlık kuruluşlarında tedavi gören hastaların kan ihtiyacını karşılamak ve hayat kurtarmak için büyük bir önem taşıyor. Kan bağışının daha düzenli hale gelmesi için kurumsal bağışçılarla işbirliği yaparak stok seviyesi korunuyor.

Samsun Garnizon Komutanlığı'na gümüş madalya

Türk Kızılay Samsun İl Başkanı Ecz. Ahmet Muştu, yönetim kurulu üyeleri ve Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Muhsin Yıldırım tarafından Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala'ya kurumsal bağışlarından dolayı gümüş madalya takdim edildi. Türk Kızılay Samsun İl Başkanı Muştu, "Tek kaynağı insan olan, yerine herhangi bir sıvının ikame edilemeyen kan insan hayatı için büyük önem taşıyor. Sivil toplum kuruluşları, sendikalar, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak insan hayatını korumak ve desteklemek için kan bağışı kampanyaları düzenliyoruz. Askerlerimizin kan bağışına vermiş oldukları desteği büyük bir mutlulukla karşılıyoruz. Topluma bu şekilde hizmet etmeleri, vatanseverliklerini ve insan sevgilerini bir kez daha gösteriyor. Türkiye'nin güçlü ve birlik içinde olduğunu kanıtlayan bu destek geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor. Bir kan bağışı bile, bir insanın hayatını kurtarmak için yeterlidir. Kurumsal olarak kan bağışı kampanyamıza vermiş oldukları desteklerinden dolayı, Samsun Garnizon Komutanımız Gazi Tümgeneral Davut Ala'nın nezdinde, katkı sağlayan subay, astsubay, uzman çavuş ve erlerimize teşekkür ediyoruz" dedi. - SAMSUN