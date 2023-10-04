Samsun'da Ambulans Helikopter İle İki Hastaya Yetişildi

Samsun'da ambulans helikopter, solunum sıkıntısı çeken 9 aylık bebek ile rahatsızlanan 79 yaşındaki yaşlı kadını ayrı ayrı alarak hastanelere yetiştirdi.

Samsun'da konuşlanan Sağlık Bakanlığına bağlı ambulans helikopter bölge insanına sağlık hizmeti vermeye devam ediyor. Samsun'un Vezirköprü ilçesinde ikamet eden 9 aylık Banu E. adlı kız bebek solunum sıkıntısı yüzünden ailesi tarafından Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bebeğin yenidoğan servisi yoğun bakımda tedavi altına alınması için Samsun'da yoğun bakım servisinde yer olan özel bir hastaneye sevkine karar verildi. Samsun'dan havalanan ambulans helikopter Vezirköprü Devlet Hastanesi yanındaki yola inerek kuvöz içindeki bebeği Samsun'daki hastaneye yetiştirdi.

Aynı ambulans helikopter bu kez de 79 yaşındaki hasta için havalandı. Samsun'un Bafra ilçesinin kırsal mahallesi olan Karakütük Mahallesi'nde ikamet eden 79 yaşındaki Dudu C. aniden fenalaştı. Yaşlı kadının evi Bafra ilçe merkezine 40 kilometre, Samsun'a ise 60 kilometre uzaklıkta olmasından dolayı yardımına ambulans helikopter yetişti. Samsun'dan havalanan ambulans helikopter Karakütük Mahallesi'ndeki köy mezarlığı yanına inerek Dudu C.'yi alıp Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. - SAMSUN