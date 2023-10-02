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Samsun'da ağaçtan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Samsun'un Bafra ilçesinde, ağaçtan düşen yaşlı adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İbrahim Çetin (74), Amasya'da yaşadığı köyde ağaçtan düşerek ağır yaralandı. Hastaneye sevk edilen Çetin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenaze otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.