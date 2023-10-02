Samsun'da ağaçtan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
Samsun'un Bafra ilçesinde, ağaçtan düşen yaşlı adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İbrahim Çetin (74), Amasya'da yaşadığı köyde ağaçtan düşerek ağır yaralandı. Hastaneye sevk edilen Çetin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenaze otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.
Samsun'un Bafra ilçesinde, ağaçtan düşen yaşlı adam kaldırıldığı hastanede öldü.
Alınan bilgiye göre, Amasya'nın Halifeli köyünde ikamet eden İbrahim Çetin (74), ağaçtan düşerek ağır yaralandı.
Amasya'da kaldırıldığı hastaneden ambulansla Bafra'da bulunan özel bir hastaneye sevk edilen Çetin, yoğun bakıma alındı.
Çetin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Cenaze, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.
Kaynak: AA / Sağlık