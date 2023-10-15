Samsun'da ağaçtan düşen kişi ağır yaralandı
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Sağlık Haberleri
Samsun'un Alaçam ilçesinde incir toplamak için ağaca çıkan bir kişi dengesini kaybederek ağır şekilde yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Alaçam ilçesinde ağaçtan düşen kişi ağır yaralandı.
Alaçam'ın Sancar Mahallesi'nde ikamet eden Nadir B. (56), incir toplamak için çıktığı ağaçtan dengesini kaybederek düştü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıyı Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen yaralı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaynak: AA / Sağlık