Samsun Büyükşehir Belediyesi 65 yaş ve üstü vatandaşlara hizmet sunuyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılından bu yana 65 yaş ve üstü ihtiyaç sahibi vatandaşlara genel sağlık, temizlik, kişisel bakım, sıcak yemek ve çamaşırhane desteği hizmeti veriyor. Toplamda 96 bin 133 defa hizmet sunulan bu çalışmalar ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, 65 yaş ve üstü ihtiyaç sahibi vatandaşlara 2019 yılından bu yana toplam 96 bin 133 defa genel sağlık, temizlik, kişisel bakım, sıcak yemek ve çamaşırhane desteği hizmeti sundu.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri 65 yaş üzeri ihtiyaç sahibi vatandaşlara; evlerinde düzenli olarak sağlık, fizyoterapi, psikolog, beslenme danışmanlığı, temizlik, çamaşırhane, sıcak yemek, kişisel bakım ve kuaförlük hizmeti veriyor. 2019 yılından bu yana 96 bin 133 defa yaşlı vatandaşlara hizmet sunan Büyükşehir Belediyesi, tüm bu çalışmaları ücretsiz olarak gerçekleştiriyor.

İhtiyaç sahibi yaşlı vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması noktasında detaylı bir çalışma yürüttüklerini belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Yaşlılarımız bizim için çok kıymetli, her zaman, her ihtiyaç duydukları anda yanlarındayız. Yaşlılarımıza yönelik evde sağlık, temizlik ve kişisel bakım hizmetlerinden, sıcak yemek dağıtımına kadar sosyal belediyecilik alanında geniş bir hizmet yelpazesine sahibiz. Ekiplerimiz gittikleri vatandaşlarımıza sanki ailelerinden biri gibi hizmet veriyor. Vatandaşlarımız da aynı duygu ile onları karşılıyor. Karşılıklı gönül birliği ile bu çalışmaları yürütüyoruz" dedi. - SAMSUN