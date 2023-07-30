Samsun Bölge Trafik Ekipleri Hamile Vatandaşa Yardım Etti

Samsun'da doğum hastanesinin yolunu bilmeyen hamile bir vatandaşa Samsun Bölge Trafik ekipleri yardım etti. Ekipler, hamileye ilk müdahalenin yapılabilmesi için araca Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kadar eşlik etti. Hamile kadın tam teşekküllü ambulansla Samsun Kadın Doğum Hastanesi'ne sevk edildi ve burada bir kız çocuğu dünyaya getirdi.