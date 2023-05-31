Samandağ'da depremzedelere psikoterapi merkezi açıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Samandağ ilçesinde, afetzedelere destek amacıyla psikoterapi merkezi hizmete başladı.

Gönüllü psikoterapist Obengül Ejder öncülüğünde Kurtderesi Mahallesi'ndeki 100. Yıl Atatürk Eğitim Köyü'nde konteyner içerisinde açılan Aya Psikoakademi Psikoterapi Merkezi çocuk ve yetişkinlere hizmet verecek.

Psikoterapist Obengül Ejder, AA muhabirine, Kahramanmaraş merkezli depremlerin hemen ardından meslektaşlarıyla organize olarak deprem bölgelerinde travma terapisi yaptıklarını söyledi.

Sahada kalıcı bir yer olmadığından terapi merkezini açmaya karar verdiğini belirten Ejder, bölgeye gelen psikologların istemeleri halinde merkezlerinde ücretsiz hizmet verebileceklerini belirtti.

Konteynerden oluşan merkezlerinde çocuk oyun terapisi ve yetişkin görüşme odası bulunduğunu aktaran Ejder, merkezinin yapımında katkısı olan destekçilerine teşekkür etti.

Merkezde gönüllü olarak çalışan psikolog Ali Toprak da çocuklara ve ergenlere psikoterapinin yanı sıra aile danışmanlığı hizmeti de vereceklerini kaydetti.