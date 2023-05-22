Salıpazarı Anaokulu'nda süt etkinliği düzenlendi

Salıpazarı Anaokulu ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çocuklara süt içme alışkanlığı kazandırmak amacıyla süt etkinliği düzenlendi. Etkinlikte inekler tanıtıldı, yoğurt yeme ve süt içme yarışmaları yapıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Vekili Bekir Korkut Şahin, sütün önemine dikkat çekti.

Salıpazarı Anaokulu ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce çocuklara süt içme alışkanlığı kazandırmak, sütün faydaları konusunda minikleri bilinçlendirmek amacıyla süt etkinliği düzenlendi.

Salıpazarı Anaokulu bahçesinde gerçekleşen etkinlikte, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından getirilen inekler çocuklara yakından tanıtıldı. Yoğurt yeme ve süt içme yarışmaları düzenlendi.

Etkinliğe, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Vekili Bekir Korkut Şahin, Ziraat Mühendisi Esra Bozkurt Gökgöz, Salıpazarı Anaokulu Müdürü Nurten Akkuş, öğrenciler ve öğrenci velileri katıldı.

Akkuş, etkinlikte yaptığı konuşmada, Dünya Süt Günü'nde çocuklarda farkındalık oluşturmak, süt ve süt ürünlerini severek tüketmelerini sağlamak ve doğayı korumak adına böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Salıpazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Vekili Bekir Korkut Şahin ise sütün insanın doğumundan itibaren çok önemli bir besin kaynağı olduğuna işaret ederek, "Ülkemizde kişi başına düşen yıllık süt tüketimi on iki buçuk litre iken bu oran Avrupa Birliği ülkelerinde ise atmış litrenin üzerindedir. Ülkemizdeki bu oranı daha yukarılara çıkartmak ve bu bilinci artırmak için bu günlerin daha da önemsenmesi gerekmektedir. Süt tüketiminin faydalarının özellikle anaokulundaki çocuklarımıza anlatılmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Süt ve süt ürünlerinin tüketilmesiyle daha sağlıklı ve geleceğe umutla bakan bireylerin yetişeceğine inanıyorum. Umarım bu etkinlik çocuklarımıza hayırlı ve faydalı olmuştur." dedi.