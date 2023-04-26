Sakarya Şehir Hastanesi yükseliyor: Projede fiziki gerçekleşme oranı yüzde 40'a ulaştı

Hastanenin tamamlanma tarihi 28 Ağustos 2024 olarak ön görülüyor

SAKARYA - Yaklaşık 16 ay önce 1 milyar 248 milyon 61 bin TL maliyetle yapımına başlanan Sakarya Şehir Hastanesi'nde 6 blok temel çalışmalarında sona gelinirken, projede fiziki gerçekleşme oranı ise yüzde 40'a ulaştı. Depreme karşı son teknolojiyle donatılan hastane, 4 hastaneyi bünyesinde barındıracak.

Yaklaşık 16 ay önce Adapazarı ilçesi Alandüzü Mahallesi'nde yapımına başlanan ve 1 milyar 248 milyon 61 bin TL maliyeti bulunan bin yataklı Sakarya Şehir Hastanesi yükselmeye devam ediyor. 300 dönüm üzerine kurulan hastanenin projesinde fiziki gerçekleşme oranı ise yüzde 40'a ulaştı. Bünyesinde Genel Hastane, Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Onkoloji Hastanesi, Kardiyoloji Hastanesi olmak üzere 4 hastane hizmet verecek. Hastane tamamlandığında ise her branştan 300 poliklinik, laboratuvarlar, 33 ameliyathane, 15 kadın doğum salonu, 183 yoğun bakım yatağı, 25 yataklı diyaliz ünitesi, 10 yataklı palyatif bakım, 10 yataklı yanık ünitesi, 4 yataklı iyotlu tedavi ünitesi, 30 yataklı kemik iliği ünitesi, hastane acil servis ise 70 müşahede yatağı, 13 poliklinik ile hizmet verecek. İleri teknoloji ile donatılmaya devam eden ve ihtiyaç dahilinde bin 500 yatak kapasitesine ulaşabilen bin yataklı Sakarya Şehir Hastanesi'nde 831 deprem izolatörü bulunurken, hastanenin tamamlanma tarihi 28 Ağustos 2024 olarak ön görülüyor.

"Sakarya'yı sağlık alanında da anlamında da cazibe merkezi haline getirecek"

Sakarya Şehir Hastanesi hakkında bilgiler aktaran AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Tam olarak bittiğinde ne kadar devasa olduğunu, hatta hizmet verdiğinde de ne kadar kaliteli bir hizmet anlayışıyla bu tesisin ortaya konduğunu hepimiz göreceğiz. Bu hastane 4 hastaneden oluşacak. Toplamda 283 bin metrekareyi bulacak kapalı alanıyla gerçekten Sakarya'yı sağlık alanında da anlamında da cazibe merkezi haline getirecek. Cumhurbaşkanımızın başında olduğu iktidarın Türkiye'ye kattığı en önemli hususlardan bir tanesi şehir hastanelerinin ikame edilmesidir. Yeni bir trend adeta yeni bir kalite, yeni örnek ve gerçekten dünyada ne varsa onların olduğu, son modern cihazların içinde bulunduğu ve her türden hastaya çok rahat bir şekilde müdahalenin yapılabildiği, belki kimsenin bir başka yere gitme ihtiyacı hissetmeyeceği, son derece modern, son derece güzel yatırım ve hastane haline gelecek inşallah" dedi.

"Ortaya çıkan eseri buradan müşahede etmek bile bizi heyecanlandırıyor"

Hastanenin bitiş tarihi hakkında öngörüde bulunan Yavuz, "Onun temellerini görmek, ortaya çıkan eseri buradan müşahede etmek bile bizi heyecanlandırıyor. Çünkü Sakarya için bin yatağın ne demek olduğunu biz çok iyi biliyoruz. Cumhurbaşkanımızın her rast geldiğinde hatta bazen rast gelmese bile telefonla arayarak, 'Sakarya'nın bin yataklı şehir hastanesi bir an önce bitmelidir' şeklinde tembihlerde bulunduğunu ben biliyorum. Dolayısıyla yanlış hatırlamıyorsam 28 Ağustos 2024'te buranın son bitim tarihi olarak görünüyor. İnşallah o tarihte bitmiş olacak. Ne kaldı ki şurada? Yani bir yıl sonra bu hastanenin tamamen ortaya çıktığını yavaş yavaş hizmete başlayacak aşamalara doğru ilerlediğimizi göreceğiz" diye konuştu.

"İhtiyaç halinde bin 500 yatağa kadar çıkabilecek"

Yapının ağırlıklı olarak 4 hastaneden oluşacağını ve ihtiyaç dahilinde bin 500 yatak kapasitesine çıkılabileceğini aktaran Yavuz, "Pandemi sürecine girdiğimizde bütün Türkiye bunu daha iyi gördü. Gördük ki bin yataklı şehir hastaneleri sürecini başlatmamış olsaydık Türkiye çok daha zor atlatacaktı salgın sürecini ama hamdolsun Türkiye'nin birçok yerinde Cumhurbaşkanımızın 'Hayalim' dediği o bin yataklı şehir hastaneleri yapıldı. Bin yataklı diyoruz ama normalde ihtiyaç halinde bin 500 yatağa kadar çıkabilecek, devasa bir hastaneden bahsediyoruz" şeklinde konuştu.

"831 adet deprem izolatörü"

Sakarya Şehir Hastanesi'nin son teknolojiyle inşa edildiğinden söz eden Sakarya İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü, "Gerçekten son teknolojik imkanlarla inşaatı yapılıyor. Aynı zamanda da deprem bölgesi olmamız hasebiyle deprem izolatörleri bu konuda çok önemli 831 adet deprem izolatörü monte edildi, bitmek üzere. Mayıs ayının sonunda hepsi bitmiş olacak ve inşası hızlı bir şekilde devam ediyor. Daha sonra da yine son teknolojik cihazlarla donatılıp burada bölge merkezi olarak da inşallah hizmet etmeye başlayacağız. Tabii asıl zor kısmı bitti bu projenin içinde 100 yataklı acil durum hastanesi de vardı. O çok şükür şu anda hizmet ediyor zaten bitmiş durumda hepsiyle beraber yüzde 40'lık bir fiziki gerçekleşme söz konusu. Hızlı bir şekilde gidiyor inşallah. Önümüzdeki sene ağustos ayında bitmiş durumda görürüz diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Şehir hastanelerinin özellikle yurt dışına çıkınca görüyorsunuz ne manaya geldiğini"

Pandemi ve deprem döneminde şehir hastanelerinin önemine değinen Öğütlü, "Şehir hastanelerinin özellikle yurt dışına çıkınca görüyorsunuz ne manaya geldiğini. Pandemide gördük her bir odası negatif basınçlı odaya dönüşerek özellikle sağlık çalışanları koruyup pandemiden en az etkilenen oldu şehir hastaneleri. Şu anda yaklaşık herhalde Türkiye'de 20 tane falan oldu hızlı bir şekilde de artıyor. İyi ki bu hastaneler var ve Türkiye'de depremde de gördük çok kısa bir sürede tüm hastalarımızın tedavileri tamamlandı. Önceden ayakları kesiliyordu depremde insanların. Şu anda hiperbolik ve yara bakım konusu o kadar ilerledi ki şehir hastaneleri, tedaviler çok başarılı oluyor" dedi.