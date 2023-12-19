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Sakarya Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi'nde günlük muayene ortalaması arttı

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Sakarya Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi'nde yeni poliklinikler ile ağız ve diş sağlığı kliniklerinin katkısıyla günlük muayene ortalamasının 2 bin 750'ye yükseldiği bildirildi.

Sakarya Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi'nde yeni poliklinikler ile ağız ve diş sağlığı kliniklerinin katkısıyla günlük muayene ortalamasının 2 bin 750'ye yükseldiği bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hastaneyi ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Aziz Öğütlü, Başhekim Uzm. Dr. Vahap Uğurlu ve yöneticiler tarafından karşılandı.

Yeni açılan diş üniteleri ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Öğütlü, Arifiye ilçesinde yeni binasında hizmete veren hastanenin bölge için önemine işaret ederek, sağlık yatırımlarıyla hiçbir hastanenin fiziki anlamda eksiğinin kalmadığını vurguladı.

Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi'nde hizmet alan hastalar ve yakınlarıyla sohbet eden Öğütlü, servislerde yatanları da ziyaret etti.

Başhekim Uğurlu ise halka en iyi şekilde hizmet vermek için tüm imkanları verimli şekilde kullanmaya çalıştıklarını belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"Mevcut poliklinik alanlarına yeni alanlar da ekliyoruz. Ağız ve diş sağlığı kliniklerinin açılmasıyla günlük ortalama 750-800 bandında olan poliklinik hizmetimiz ortalama 2 bin 500-2 bin 750 bandına çıktı. Amacımız, bölgemizde imkanlarımızı en iyi şekilde kullanarak en güzel hizmeti verebilmek. Bu doğrultuda desteklerinden dolayı İl Sağlık Müdürümüze ayrıca teşekkür ediyoruz."

Kaynak: AA / Sağlık

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