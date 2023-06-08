Sakarya İl Sağlık Müdürü, doktora yapılan darp girişimini kınadı

Sakarya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Aziz Öğütlü, hasta yakınlarına vefat haberini bildiren kadın doktora darp girişiminde bulunulmasını kınadı.

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) Genel Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi'nde yaşanan olayın ardından doktor M.Y'yi arayarak "geçmiş olsun" dileklerini ileten Öğütlü, kınama mesajı yayımladı.

Öğütlü, mesajında şunları kaydetti:

"SEAH Genel Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi hasta bilgilendirme alanında görevli bayan doktorumuzun vefat eden bir hastamızla ilgili yakınlarının bilgilendirmesi sırasında hiçbir şekilde tasvip etmediğimiz bir olay gerçekleşmiştir. Durum ne olursa olsun, görevi başındaki hekimlerimize ve sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddet eylemleri asla kabul edilemez. Neyse ki saldırıya maruz kalan doktorumuzun fiziki anlamda sağlık durumu iyi olup, konuyla ilgili adli süreç başlatılmıştır. Yaşanan olayı şiddetle kınayarak, doktorumuza bir kez daha 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyoruz."

Hastanenin Genel Cerrahi bölümünde çalışan doktor M.Y, yoğun bakım servisinde kanser tedavisi gören H.T'nin vefat haberini yakınlarına bildirmiş, annesinin ölüm haberini alınca doktora darp girişiminde bulunan şüpheli, çevredekilerin ve güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle sakinleştirilmişti.

Görevlilerce uzaklaştırılan doktorun şikayetçi olmasıyla ifadesi alınmak üzere karakola götürülen şüpheli hakkında "hakaret ve tehdit" suçundan adli işlem başlatılmıştı.