Sakarya'da Şap Hastalığı Nedeniyle Mahalleye Hayvan Giriş ve Çıkışı Kısıtlandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde görülen şap hastalığı nedeniyle Kumköprü Mahallesi'nde hayvan giriş ve çıkışı geçici olarak kısıtlandı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan inceleme sonucunda şap hastalığı tespit edilmesi üzerine mahallede karantina uygulaması başlatıldı. Şap hastalığı hayvanlar arasında bulaşıcıdır ancak insanlara geçmez. Hayvanların yem yiyememesi ve kilo kaybına uğraması gibi belirtileri vardır.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde görülen şap hastalığı nedeniyle bir mahalleye hayvan giriş ve çıkışı geçici olarak kısıtlandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, Kumköprü Mahallesi'ndeki bir işletmede, şap hastalığı şüphesiyle hayvanlardan numune alındı.

İnceleme sonucu şap hastalığının görülmesi üzerine, mahallede karantina uygulaması başlatıldı.

Ekipler bölgede tedbir alırken, mahalleye hayvan giriş ve çıkışına geçici olarak izin verilmiyor.

Sakarya Besiciler ve Tavukçular Esnaf Odası Başkanı Halit Karaduman, AA muhabirine, endişe edilecek bir durumun olmadığını, ekiplerin olaya müdahale ettiğini söyledi.

Mahallede karantina uygulaması başlatıldığını aktaran Karaduman, "Aşılama çalışmaları devam ediyor. Tedirgin olunacak bir durum yok. Şu anda mahalleye hayvan giriş ve çıkışı geçici olarak yasaklandı." dedi.

Karaduman, şap hastalığının, hayvanlar arasında bulaşıcı özelliğe sahip olduğuna işaret ederek, "Hayvandan insana geçmez. Şap hastalığını, insanın grip rahatsızlığı gibi düşünebiliriz. Ağızda, burunda ateşlenme olur, yaralar oluşur. Bu yaralardan dolayı hayvan yem yiyemez. Yem yemediği için zayıflamaya başlar, sürekli kilo kaybına uğrar." diye konuştu.