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Sakarya'da Mantar Zehirlenmesi: 4 Kişilik Aile Hastanede Tedavi Altında

Sakarya'da Mantar Zehirlenmesi: 4 Kişilik Aile Hastanede Tedavi Altında

Sağlık Haberleri

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde ormanlık alandan toplayıp yedikleri mantardan zehirlenen 4 kişilik aile hastanede tedavi altına alındı. İ.D. (68), S.D. (65), M.D. (36) ve A.D. (13) aniden rahatsızlandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde ormanlık alandan toplayıp yedikleri mantardan zehirlenen 4 kişilik aile hastanede tedavi altına alındı.

Karagöl Yaylası'ndaki ormanlık alandan topladıkları mantarları yiyen İ.D. (68), S.D. (65), M.D. (36) ve A.D. (13) aniden rahatsızlandı.

Komşularının yardımıyla Taraklı Devlet Hastanesine götürülen ailenin mantardan zehirlendikleri tespit edildi.

İ.D. ve S.D. Taraklı İlçe Devlet Hastanesinde müşahede altında tutulurken, durumları daha ağır olan M.D. ve A.D. ise Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: AA / Murat Diri - Sağlık

Jandarma Hisarcık Taraklı Sakarya Sağlık Haberler

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