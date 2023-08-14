Adapazarı ilçesinde bir sünnet düğününde ikram edilen yemek sonrası mide ağrısı, ishal ve baş dönmesi şikayetleriyle hastaneye başvuran 72 kişi tedavi altına alındı. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ile Yenikent Devlet Hastanesi'nde tedavi gören kişiler taburcu edildi.

Sakarya'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan 72 kişi, taburcu edildi.

Adapazarı ilçesi Rüstemler Mahallesi'nde dün bir sünnet düğününde ikram edilen yemeğin ardından 60 kişinin mide ağrısı, ishal ve baş dönmesi şikayetleriyle hastaneye başvurmasının ardından aynı şikayetlerle 12 kişi daha tedavi altına alındı.

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ile Yenikent Devlet Hastanesi'nde gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi gören 72 kişi taburcu edildi.