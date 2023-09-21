Sakarya'da 3. Uluslararası Dental Oral Enfeksiyonlar ve Ağız Mikrobiyotası Kongresi Düzenlenecek

Sakarya Üniversitesi'nde düzenlenecek olan kongrede diş hekimliğindeki oral dental enfeksiyonlar ve akılcı antibiyotik kullanımı konuları ele alınacak.

Sakarya'da 6-8 Ekim'de 3. Uluslararası Dental Oral Enfeksiyonlar ve 2. Ağız Mikrobiyotası Kongresi düzenlenecek.

Sakarya Üniversitesi Sabahattin Zaim Konferans Salonu'nda yapılacak kongrede, diş hekimliğinde gözlenen oral dental enfeksiyonlar ve bunlarda akılcı antibiyotik kullanımına katkı sağlanması, oral mikrobiyotanın öneminin ve klinik hastalıklarla ilişkisinin ortaya konulması amaçlanıyor.

TÜBİTAK tarafından Yurt İçi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği Programı kapsamında desteklenen kongrede, dental enfeksiyonlar, akılcı antibiyotik kullanımı ve oral mikrobiyota gibi konuları ele alınacak, yurt içi ve dışından uzman konuşmacılar konferans ve sunumlarıyla bilgilendirmelerde bulunacak.

Etkin akılcı antibiyotik kullanımı ve diş hekimliği pratiğinde etkin sterilizasyon/dezenfeksiyon yöntemlerinin de konuşulacağı kongrede, dental hijyen ve gargaralar ile oral mikrobiyota konusunda bilgiler verilecek.

Kongrenin son gününde konunun uzmanlarınca botoks, sağlık turizmi, dental estetik, gülüş tasarımı, implant pratiği, diş hekimliğinde fotoğrafçılık teknikleri, rejeneratif tedavi gibi bazı güncel kurs ve workshopların yapılması planlanıyor.

Kongrede diş hekimliği öğrencileri için düzenlenecek bildiri yarışmasında dereceye girenlere çeşitli ödüller verilecek.

Etkinlik sonrası oluşacak kongre kitabı ile daha önce Kongre Başkanı Prof. Dr. Mustafa Altındiş editörlüğünde oluşturulan "Diş Hekimliğinde Enfeksiyonlar ve Akılcı Antibiyotik Kullanımı" kitabı katılımcılara ücretsiz dağıtılacak.

Kongreyle ilgili ayrıntılı bilgiye "doinf3.sakarya.edu.tr" internet adresinden ve "doinf2023congress" Instagram hesabından ulaşılabilir.