Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sakarya'da 10 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldu

Sağlık Haberleri

Sakarya'da 10 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldu Okulda tükettikleri yiyeceklerden zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdular Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Prof. Dr.

Sakarya'da 10 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldu

Okulda tükettikleri yiyeceklerden zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdular

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Prof. Dr. Tansu Çiller Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde tükettikleri poğaça, simit, çiğ köfte ve limonatadan dolayı mide bulantısı, ağrı ve ishal şikayetleri sebebi ile 10 öğrenci hastaneye başvurdu.

Adapazarı Prof. Dr. Tansu Çiller Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde tükettikleri poğaça, simit, çiğ köfte ve limonatadan dolayı mide bulantısı, ağrı ve ishal şikayetleri sebebi ile 10 öğrenci Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Gıda zehirlenmesi şubesi ile tedaviye alınan öğrencilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Konuya ilişkin olarak inceleme başlatıldı.

Sakarya Seçim Sonuçları
Sakarya Yerel Seçim Sonuçları 2019
Sakarya Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Orkun Kaya - Sağlık

Akut Gastroenterit Anadolu Lisesi Tansu Çiller Sakarya Sağlık Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title