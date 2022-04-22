'Sahurda rafine karbonhidratlar tüketilmemeli'

EDİRNE Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi İç Hastalıklar Uzmanı Dr. Can İyiiz, özellikle sahurda beyaz şeker, beyaz un ve nişasta gibi rafine karbonhidrat maddelerinin tüketilmemesi gerektiğini belirtti. Bu maddelerin vücuda hızlı şekilde insülin direnci oluşturup, acıkma hissine neden olduğunu dile getiren İyiiz, "Yemekten 2-3 saat sonra kan şekeri düştüğü zaman siz çok tok olsanız da şiddetli bir acıkma hissediyorsunuz. Bu insülin salgılatan rafine karbonhidratları tükettiğiniz için" dedi.

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. İyiiz, hastanede verdiği 'diyabet' konulu toplantısında hastalığa neden olan etkenler ve alınması gereken önlemleri anlattı. İyiiz, şeker hastası riski taşıyan kişilerin özellikle beyaz un, beyaz şeker ve nişasta gibi rafine karbonhidratlardan uzak durması gerektiğini ifade etti. Tedavi edilmediği takdirde şeker hastalığının kalp ve damar hastalıklarına ile ölüme kadar götürebileceğini kaydeden İyiiz, oruç tutmak isteyen şeker hastaları için ise uyarıda bulundu.

"Şeker hastası olsa da olmasa da sağlıklı bir insanın sağlıklı şekilde oruç tutabilmesi, acıkmaması için rafine karbonhidrat grubundan, özellikle sahur yemeğinde uzak durmasını öneriyoruz. Yani beyaz un, beyaz şeker ve nişasta gibi şeyler. Bunlara pirinç ve patates de eklenebilir. Özellikle kızartma şeklinde patates yapılıyorsa şekere yakındır, vücuda insülin salgılatır. Bunlar insülin direncini oluşturuyorlar. Normal yiyeceklere göre bunlar 3-4 kat daha fazla insülin salgılatıyorlar çünkü hızlı bir şekilde kana şeker veriyorlar. Eğer vücudunuz sağlıklı bir vücutsa hızlı şekilde insülin salgılıyor ve şekeriniz yükseliyor, sonrasında hemen hızlı şekilde şekeriniz düşüyor. Bu ne zaman denk geliyor? Yemekten 2-3 saat sonraya, işte o kan şekeri düştüğü zaman siz çok tok olsanız da şiddetli bir acıkma hissediyorsunuz. Bu insülin salgılatan rafine karbonhidratları tükettiğiniz için. Eğer insülin direnciniz varsa, eğer şeker hastasıysanız bu çok daha abartılı oluyor ve acıkmanız çok daha şiddetli oluyor."