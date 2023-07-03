Yaz mevsiminin gelmesiyle ilginin arttığı güneş gözlükleri ile ilgili uyarılarda bulunan optisyenler, gözü güneşten korumak isterken alınan sahte güneş gözlüklerinin sağlığa zarar verdiğine dikkat çekti. Kastamonu'da uzun yıllardır optisyen olarak çalışan İsmail Kargılı, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından belge verilmeyen satıcılardan güneş gözlüğü satın alınmaması gerektiğini belirtti. Sahte güneş gözlüklerinin göze fayda sağlamadığını, zarar verdiğini belirten Kargılı, marketlerde satılan gözlüklerden bile uzak durulması gerektiğini kaydetti.

Sahte güneş gözlüklerine dikkat: Göz sağlığına zarar verebiliyor

KASTAMONU - Yaz mevsiminin gelmesiyle ilginin arttığı güneş gözlükleri ile ilgili uyarılarda bulunan optisyenler, gözü güneşten korumak isterken alınan sahte güneş gözlüklerinin sağlığa zarar verdiğine dikkat çekti.

Yaz mevsiminin gelmesiyle güneş gözlüklerine talep arttı. Güneş gözlüğü almak isteyen vatandaşlara önerilerde bulunan optisyenler, sahte güneş gözlüklerinin göz sağlığını olumsuz etkileyebileceğini söyledi. Kastamonu'da uzun yıllardır optisyen olarak çalışan İsmail Kargılı, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından belge verilmeyen satıcılardan güneş gözlüğü satın alınmaması gerektiğini belirtti. Sahte güneş gözlüklerinin göze fayda sağlamadığını, zarar verdiğini belirten Kargılı, marketlerde satılan gözlüklerden bile uzak durulması gerektiğini kaydetti.

"Güneş gözlüklerini mutlaka güvenilir gözlükçülerden almak lazım"

Yaz mevsiminin gelmesi ile güneş gözlüklerine ilgilinin arttığını kaydeden Kargılı, "Yaz aylarına girmemizle birlikte güneş gözlüklerine talep başladı. Gözlüklerde ilk önce İl Sağlık Müdürlüğünün ruhsatıyla açılan optisyen gözlükçülerden alınması gerekiyor. İşportadan alınan güneş gözlükleri sağlığa zararlı. O gözlükler göze fayda edeceği yerde zarar verecektir. Hemen etkisini göstermez ama UV ışınlarını geçirir, kırılganlık özellikleri farklıdır. Bu yüzden güneş gözlüklerini mutlaka güvenilir gözlükçülerden almak lazım. Göz, çok önemli bir şey, bir nevi dünya kapımız. Onun için güneş gözlüğü alırken de mutlaka bu işin ehli olan satıcılardan almamız lazım. Şu anda marketlerde bile güneş gözlüğü var bunlardan uzak durulması ve satılmaması lazım" diye konuştu.