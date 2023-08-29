Sahte bal tüketimi sağlık sorunlarına yol açıyor

Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Toprak, sahte bal tüketiminin ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceğini belirterek, balın en sık sahteciliğe uğrayan ürünlerden biri olduğunu ifade etti. Hileli ürünlerin tüketilmemesi gerektiğine dikkati çeken Toprak, Özellikle yüksek fruktozlu mısır şurubuna aroma katılan ürünler, sağlık sorunlarına yol açar. Sürekli tüketiminde en çok diyabet ve karaciğerde rahatsızlıklara yol açıyor dedi.

GIDA Mühendisleri Odası İzmir Şube Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Toprak, sahte bal tüketiminin ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceğini belirterek, balın en sık sahteciliğe uğrayan ürünlerden biri olduğunu ifade etti. Hileli ürünlerin tüketilmemesi gerektiğine dikkati çeken Toprak, Özellikle yüksek fruktozlu mısır şurubuna aroma katılan ürünler, sağlık sorunlarına yol açar. Sürekli tüketiminde en çok diyabet ve karaciğerde rahatsızlıklara yol açıyor dedi.

Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Toprak, gıdada en çok hile yapılan ürünlerden birinin bal olduğunu belirtti. Bal alırken dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi veren Toprak, Türkiye'de ağırlıklı olarak iki çeşit bal üretildiğini dile getirip, Bunlar çiçek ve çam balı. Ortalama olarak her yıl 110 bin ton civarı bal üretimimiz var. 30 ile 40 bin tonu çam balı. Dünyadaki çam balı üretimin ise yüzde 92'si Türkiye'den ihraç ediliyor. Balla ilgili bilinen yanlışlar da var. Özellikle bal doğası gereği şekerlenebilir, kristalleşir. Bu durum balın sahte olduğu anlamına gelmez. Balın türü ve yapısı şekerlenmeye yol açabilir. Özellikle de sıcaklık ve glikoz ile fruktoz dağılımı bu duruma etkendir. Şekerlenmiş bir balın halk arasında sahte olduğuna yönelik bir anlayış var ancak itibar edilmemesi gerekiyor. Sıcak suyla yeniden kıvamlı hale getirip, balı tekrar kullanabiliriz ifadelerini kullandı.

'EN ÇOK 2 YÖNTEMLE SAHTECİLİK YAPILIYOR'

Balda yapılan sahteciliği de dikkati çeken Toprak, Zeytinyağı, et ve süt ürünlerinden sonra en çok balda sahtecilik yapılıyor. En çok iki şekilde bu sahtecilik uygulanıyor. 1'inci yöntem şekerli su ile arının bal yapması sağlanıyor. Diğer yöntem ise yüksek fruktozlu mısır şurubuna aroma ilavesi ile yapılan bala benzetilen ürünler yapılıyor dedi.

'ÇOK UCUZSA ŞÜPHELENİN'

Sahte balı gözle ayırt etmenin mümkün olmadığını vurgulayan Toprak, sözlerini şöyle sürdürdü Ne yazık ki birçok üründe olduğu gibi balda da gözle sahteciliği ayırt edemiyoruz. Hileyi, karbon analizi dediğimiz bir metotta tespit ediyoruz. Sektörün handikaplarından biri bu analizi yapan laboratuvar sayısının azlığı. İnternet üzerinden çok ucuza satılan ballar var. Bu ürünler, denetimsiz bir şekilde satılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denetimlerini bu alanda da yoğunlaştırmasını öneririm. Çok sevdiğimiz ve çok satılan bir ürün. Ucuza satıldığında bir soru işareti oluşması gerekiyor. Bal alırken de her ürün gibi önce fiyatı kontrol edilmeli. Aşırı ucuz fiyata satılan ürünlerin tercih edilmemesi gerekiyor. Bal, güvenilir olduğunu bildiğimiz yerlerden alınmalı.

'SAĞLIĞA ZARAR VERİYOR'

Taklit ve tağşiş balın birçok sağlık sorunlarına yol açtığını ifade eden Toprak, Özellikle yüksek fruktozlu mısır şurubuna aroma katılan ürünler, Bakanlığın da belirttiği gibi sağlık sorunlarına yol açar. Sürekli tüketiminde en çok diyabet ve karaciğerde rahatsızlıklara yol açıyor. Bu tür hileli ürünlerin kesinlikle tüketilmemesi gerekiyor diye konuştu.