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Sahte Alkol Tüketen Adam Yoğun Bakıma Alındı

Sahte Alkol Tüketen Adam Yoğun Bakıma Alındı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde sahte alkol kullanımı sonrası rahatsızlanan 61 yaşındaki Enver A., hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde sahte alkol içtikten sonra fenalaşan Enver A. (61), hastanede yoğun bakımda tedaviye alındı.

İnegöl ilçesinde iddiaya göre dün akşam sahte alkol içen Enver A., bugün gün boyu rahatsızlık yaşadı. Saat 18.00 sıralarında mide bulantısı ve kusma şikayeti artan Enver A., görme kaybı da yaşayınca ailesinden kendisini hastaneye götürmesini istedi. Özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne getirilen ve burada bilinci kapanan Enver A., ilk müdahalenin ardından Bursa yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yoğun bakıma alınan Enver A.'nın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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