BURHAN DEMİRCİOĞLU

Sağlıkta şiddete karşı iş bırakan sağlık çalışanlarına destek veren CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, "Bundan 20 yıl önce AKP iktidarı sağlıkta dönüşüm programını başlattı. Aslında her şey onunla başladı. Bugün geldiğimiz noktada tükenmiş bitmiş, çökmüş olan bu sağlık sistemi çöktü ve altında hastalarımız, hekimlerimiz, sağlık çalışanlarımız kaldı" dedi.

Osmaniye'de doktorlar ve sağlık çalışanları, sağlıkta şiddeti; bir gün süreyle iş bırakarak protesto etti. CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, Aile Sağlığı Merkezi önünde bir vatandaşın sorunlarını dinledi. Vatandaş, Kaya'ya şunları söyledi:

"Bir kere yani halkımız bence çok bilinçsiz. Sırf doktorlar onlara bakmak zorundalar, onların her istediğini yapmak zorundalar diye düşünüyorlar. Asla öyle bir şey yok. Evet onlar maaş alıyor ama onların da sonuç olarak hakları var ve onların da insan olduğunu bence unutuyorlar. Onların da dinlenmeye hakkı var. Sabahtan akşama kadar nöbetler, kaç saat nöbet tutuyor sonuçta. Yani onların da dinlenmeye hakkı var ve bunu unutuyorlar bence. Çok bilinçsiz insanlarımız. En başta bence insanlar bilinçlendirilmeli. Birçoğu ayıramıyor yani. Hatta bazıları mecburen hızlı hızlı biraz derdini anlatıp da 'hızlı olur musun' diyorlar çünkü haklılar. Bir sürü insan bekliyor ve biliyor sonuçta kargaşa çıkacak onlar eğer bir şekilde muayene edilmesi vesaire. Yani ayıramadıkları zamanlar da oluyor. En azından özellikle mesela Osmaniye küçük değil. Ben hastane sayısının, hekim sayısının da az olduğunu düşünüyorum. Daha fazla bence hekim atanması gerekiyor. Yani insanlar da dediğimiz gibi çok bilinçsiz. Bir tek benimle ilgilensin doktoru gerisi önemli değil ama gerideki de bunu düşünüyor. Bunu onlar düşünmüyorlar yani. Burada görmeleri gereken değeri görmüyorlar. Çok haklılar. Ben de şu an Türkiye vatandaşı olaraktan bunu ben de isterim. Hani daha lise son sınıf öğrencisiyim ama ben bile bunu şu anda düşünüyorum ki birçok kişi sadece hekimler değil herkes bunu düşünüyor çünkü yurt dışındaki özellikle de Avrupa'daki doktorların gördüğü değerleri görüyorlar yani. Orada doktorlar çok daha yüksek maaş alıyor, çok daha güzel şartlarda ama burada onlar hiç umursanmıyor, maaşları düşük. Çalışma şartları zor. bunu görüyorlar tabii ki de Türkiye'de kalmak istemiyorlar."

Kaya ise şunları söyledi:

"Aslında vatandaş her şeyi çok güzel açıkladı. Bundan 20 yıl önce AKP iktidarı sağlıkta dönüşüm programını başlattı. Aslında her şey onunla başladı. Bugün geldiğimiz noktada tükenmiş bitmiş, çökmüş olan bu sağlık sistemi çöktü ve altında hastalarımız, hekimlerimiz, sağlık çalışanlarımız kaldı. Bu sistem artık sürdürülebilir değil. Artık yeni kamusal anlayışla, yeni bir sağlık sistemi uygulamamız gerekiyor. Bunun üstüne çalışmamız gerekiyor. Hizmeti alanda memnun değil, mutlu değil, hizmeti sunan da mutlu değil, memnun değil. Halka şiddet yasası için en azından şimdilik ivedi olarak caydırıcı yasaların çıkması lazım. Çöken bu sistemin altında milletimiz, vatandaşlarımız, hekimlerimiz ve sağlık çalışanları kalmıştır. Süratle sektörleştirilen bu sağlık hizmeti kamusal anlayışa kavuşturulmalıdır. Öyle bir sistem yapılmalıdır ki vatandaş eşit bir şekilde bu sağlık hizmetine erişebilmelidir. Sağlık hizmetini sunan hekimlerimiz sağlık çalışanlarımız mutlu bir şekilde, huzurlu bir şekilde, verimli bir şekilde çalışabilmelidir. Çünkü geldiğimiz bu noktada bu hizmeti ne alan memnun, ne de hizmeti sunan meslektaşlarımız memnun mutlu. Çünkü biz biliyoruz ki her geçen gün daha fazla hekim ülkemizi terk etmek zorunda kalmaktadır. AKP hükümetini Sağlık Bakanlığı'na buradan sesleniyorum. Süratle bu anlayıştan vazgeçiniz çünkü bu sağlık sistemi artık çökmüştür. Bunun yerine kamusal anlayışta bir sağlık hizmetini, sistemini süratle işleyişi geçirmek durumundasınız. Sağlıkta şiddet için süratle caydırıcı yasaları Meclis gündemine getirmek durumundasınız."