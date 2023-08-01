Sağlıklı Yaşam Fenomeni Zhanna Samsonova Açlıktan Hayatını Kaybetti

Sağlıklı yaşam ve vegan beslenme paylaşımları ile sosyal medyada milyonlarca takipçisi bulunan 39 yaşındaki Zhanna Samsonova, Doğu Asya'daki tur sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Son 10 yıldır sadece vegan bir şekilde beslenen Samsonova'nın Malezya'da kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği açıklandı. Son 6 yıldır su yerine sebze ve meyve suyu içen Sasonova'nın ölüm nedeninin 'açlık' olduğu kaydedildi.

Sağlıklı yaşam videoları ile sosyal medyada fenomen haline gelen 39 yaşındaki Zhanna Samsonova, açlıktan hayatını kaybetti.

Sağlıklı yaşam ve vegan beslenme paylaşımları ile sosyal medyada milyonlarca takipçisi bulunan 39 yaşındaki Zhanna Samsonova, Doğu Asya'daki tur sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Son 10 yıldır sadece vegan bir şekilde beslenen Samsonova'nın Malezya'da kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği açıklandı. Son 6 yıldır su yerine sebze ve meyve suyu içen Sasonova'nın ölüm nedeninin "açlık" olduğu kaydedildi.

Samsonova resmi ölüm nedeni henüz açıklanmazken, Samsonova'nın annesi kızının ölümün nedenini "kolera benzeri bir enfeksiyon" olduğunu ifade etti. Rus fenomenin ailesi Sasonova'nın cesedini Rusya'ya götürmek için işlemlere başladı. - KUALA LUMPUR