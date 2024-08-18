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Sağlıklı Hayat Merkezi'nden Destek Alan Genç Kız 4 Ayda 15 Kilo Verdi

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Ankara'nın Sincan ilçesinde yaşayan Ela Duru, Sağlıklı Hayat Merkezi'nden aldığı destekle 4 ayda 15 kilo verdi. Sağlık Bakanlığı'nın kurduğu SHM sayısı Türkiye genelinde 265'e ulaştı.

ANKARA'nın Sincan ilçesinde yaşayan Ela Duru (18), Sağlıklı Hayat Merkezi'nden (SHM) aldığı destekle 4 ayda 15 kilo verdi.

Sağlık Bakanlığı'nın 2017 yılında toplumu sağlıklı hayata teşvik etmek; birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirerek, bu hizmetlere ulaşımı kolaylaştırmak ve ikinci, üçüncü basamak sağlık hizmetlerinin yükünü hafifletmek amacıyla kurduğu SHM sayısı, Türkiye genelinde 265'e ulaştı. Ankara'da 7 noktada bulunan SHM'lerde; obezite ve kanser taramalarının yanı sıra kadın ve üreme sağlığı, çocuk gelişimi, ruh sağlığı, koruyucu ağız ve diş sağlığı, tütün ve madde bağımlılığıyla mücadele gibi birçok farklı alanda hizmet sunuluyor.

'KİŞİYE ÖZEL DİYET LİSTESİ HAZIRLANIYOR'

Ankara'nın yaşayan Ela Duru da geçen yıl Sincan ilçesinde açılan 100'üncü Yıl SHM'ye başvurarak 4 ayda 15 kilo verdi. Duru, kilolarının çok ciddi problem yarattığını belirterek, "Başlangıçta 113 kiloydum şu anda 98 kiloyum; şu ana kadar 15 kilo verdim. Bana özel bir diyet listesi hazırlandı ve sürekli kan değerleri kontrol edildi. Kilo vermeden önce yürüyüş yapmakta, egzersiz yapmakta, merdiven çıkmakta, nefes almakta çok zorlanıyordum. Astım hastasıydım. Şu anda hepsi daha iyi hale geldi. Uyku kalitem arttı, daha rahat merdiven çıkabiliyorum, daha rahat yürüyüş yapabiliyorum" dedi.

'HER ŞEYDEN YİYEREK KİLO VERDİM'

Küçüklüğünden beri kilo problemi yaşadığını söyleyen Duru, "Bu zamana kadar doğru düzgün kilo veremedim. Birçok kere diyet yapmaya çalıştım ama buraya başladıktan sonra düzenli bir şekilde azar azar her şeyden yiyerek kilo vermeye başladım. Egzersizler, yürüyüşler yapmaya başladım. Vaktim oldukça yüzmeye gittim. Hedeflediğim kilo, şu anda 60-65 civarında. Hedeflediğim kiloya ulaşmak için elimden geleni yapmaya devam edeceğim" diye konuştu.

'HASTALIĞA DEĞİL, SAĞLIĞA YATIRIM YAPALIM'

Merkezin çalışmalarına ilişkin bilgi veren Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Duygu Kavaklı ise "Sağlıklı Hayat Merkezleri, Sağlık Bakanlığı tarafından 'hastalığa değil, sağlığa yatırım yapalım' anlayışıyla kurulmuş, sağlığa yönelik risklerden toplumu ve bireyi korumaya amaçlayan kuruluşlardır. Bu merkezler koruyucu sağlık hizmetlerini güçlendirmek için kuruldu. Aile hekimliği sistemi oldukça yoğun. O yoğunluk içerisinde bazen karşılanamayan hizmetleri bütünleştirici bir biçimde merkezlerimizde karşılamaktayız" dedi.

'RANDEVUSUZ VE ÜCRETSİZ'

Dr. Kavaklı, "Vatandaşlarımız buraya direkt randevu almadan gelip, başvurabilirler. Bir diyetisyen için başvurulduğunda, gerek gördüğümüzde fizyoterapistimize de yönlendiriyoruz ya da uygun yaş aralığındaysa KETEM'e yönlendiriyoruz. Normalde diyetisyen ve çocuk gelişimi gibi hizmetlere vatandaşlarımız ücretli olarak ulaşıyorlar ama bizim merkezimizde bu hizmetler tamamen ücretsiz. Merkezlerimizde uygun yaş aralığındaki kişiler kanser taramalarını yaptırabilir ve erken evrede yakalarsak yüzde 100'e yakın kurtulma şansı mevcut. Kanser taramalarımızı atlamayalım" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık

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